L'influencer 56enne: «Creare contenuti sexy alla mia età non è facile. Lavoro 40 ore alla settimana»

di Redazione web

Elaina St. James è una modella di Onlyfans che crea contenuti sexy per i suoi fan. L'influencer posta spesso contenuti bollenti anche su Instagram e più volte al giorno. Proprio recentemente, Elaina ha rilasciato un'intervista in cui spiega quanto sia difficile e impegnativo a livello di tempo ed energie, creare tanti video e post per i suoi fan più accaniti. Ecco cos'ha rivelato la modella.

Le dichiarazioni di Elaina St. James

Elaina St. James ha rilasciato un'intervista al portale Passionfruit al quale ha raccontato: «Per tenere un ritmo abbastanza alto sul mio profilo Instagram, registro almeno 15 video al giorno per poi averli pronti quando mi servono. Cerco sempre di impegnarmi e inventarmi qualcosa di nuovo e, spesso, passo ore su Instagram e TikTok per trovare nuovi trend o canzoni virali sulle quali lavorare. Inoltre, ci sono molti imprevisti in questo lavoro: ad esempio, ho perso cinque profili TikTok senza un motivo valido. Non ho mai pubblicato contenuti che andassero contro le politiche del social. Per fortuna con il mio profilo su Onlyfans guadagno bene e tutto ciò mi ripaga dell'impegno che ci metto: lavoro 40 ore alla settimana».

L'influencer: «Mi bullizzavano per il mio aspetto, adesso gli uomini mi adorano»

Elaina St. James modella a 56 anni

Infine, Elaina St. James ha concluso dicendo: «Io ho 56 anni e creare contenuti sexy alla mia età non è facile, soprattutto per i ritmi serrati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 21:33

