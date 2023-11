La nonna più sexy del mondo via dai social: «Sono stanca, ma tornerò più giovane e hot»

di Redazione web

Gina Steward è una modella australiana molto conosciuta sui social grazie alle sue foto sexy e al fatto che, in passato, fosse uno dei volti della rivista Playboy. La nonna hot ha fatto sempre tanto parlare di sé per il fatto che dimostri almeno 20 anni in meno di quelli che in realtà possiede. Infatti, Gina ha 53 anni e ha sempre detto che quando i ragazzi giovani la contattano, rimangono davvero sorpresi quando capiscono che stanno chattando con una donna adulta. In una recente intervista, Gina ha spiegato quale sarà "la nuova versione di sé" che farà girare la testa a tutti.

Le parole di Gina Steward

Gina Steward, in una recente intervista rilasciata al Daily Star, ha rivelato: «Ho deciso che, sui social, il mio posto verrà preso da una versione più giovane e più sexy di me, creata dall'Intelligenza Artificiale. Sono arrivata a questa conclusione, perché stavo iniziando a stancarmi di scattare costantemente foto sui social media dato che lo facevo dal 2018, e cioè da quando sono diventata virale in tutto il mondo. Pensavo che la mia fama sarebbe finita in poco tempo, ma per qualche motivo sono stata sulla stampa ogni mese da quel momento in poi. Ho bisogno di una pausa per prendermi del tempo per me e riposarmi. Mi sento stanca e ho bisogno di qualcosa di nuovo a cui dedicarmi. Quindi l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale è venuta perché il mio alter ego 28enne non si stanca mai e, poi, anche perché, in questo modo, non abbandonerò i miei fan più accaniti».

Il futuro di Gina Steward

Tutti i fan di Gina Steward, però, continuano a chiederle sui social: «Ma quindi non ti rivedremo più?». Sempre al Daily Star, la modella ha rivelato che non sparirà dalle piattaforme ma che, comunque, è decisa a togliersi l'etichetta di "nonna più sexy del mondo" che l'ha fatta conoscere ai più.

