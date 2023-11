L'influencer super tifosa di Tom Brady fa impazzire i social con i suoi outfit sexy: «La perfezione»

di Redazione web

Veronika Rajek è una modella e influencer molto nota su Instagram per la sua grande bellezza e per i suoi scatti super sexy che fanno sempre girare la testa ai suoi sei milioni e mezzo di follower. La 27enne americana, però, è molto conosciuta perché è una super tifosa di Tom Brady, il giocatore di football americano dei Tampa Bay Buccaneers. Veronika, nelle scorse ore, ha pubblicato una nuova serie di foto che hanno riscosso grandissimo successo tra i suoi fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti.

Il post Instagram di Veronika Rajek

Veronika Rajek ama sfoggiare nuovi outfit sexy e mettere in mostra il suo corpo scolpito e statuario. Così, ha fatto anche nella serie di foto che ha pubblicato recentemente sul proprio profilo Instagram in cui indossa dei pantaloni sportivi e una maglietta che mette in mostra il suo decollete e non lascia nulla all'immaginazione. A corredo delle immagini, Veronika ha scritto: «Vado a sbrigare le commissioni del sabato con uno dei miei outfit preferiti».

Il post ha collezionato migliaia di like e commenti e tantissimi fan le hanno scritto: «Sei semplicemente la perfezione fatta a persona», «Sei la donna più bella che io abbia mai visto» oppure «Fantastica, le tue foto sono mozzafiato e, poi, guarda che addominali». Infatti, la modella segue una routine molto precisa per mantenersi in forma.

La modella rivela i segreti per un corpo perfetto: «Uno di questi è rientrare a casa prima di mezzanotte»

La routine di Veronika Rajek

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Veronika Rajek ha rivelato: «Per mantenermi in forma, mi alleno quattro o cinque volte alla settimana, non consumo alcol e mangio sano.

