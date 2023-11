Influencer con il corpo perfetto guadagna 4.000 euro al mese, ma non tutti conoscono il suo segreto: «I fan non se ne accorgono»

di Redazione web

Aitana López è una modella di Barcellona che, grazie alla sua bellezza, è molto seguita sui propri profili social: su Instagram, ad esempio, conta quasi 100mila follower che, ogni giorno, le lasciano migliaia di like e commenti sulla sua bellezza fuori dal comune. Effettivamente, è proprio fuori dal comune perché Aitana, in realtà, nasconde un grandissimo segreto di cui solamente pochi follower si sono resi conto. Ecco di che cosa si tratta.

Il segreto di Aitana López

Aitana López ha fatto innamorare tutti i suoi fan con il suo carisma, i suoi capelli rosa e il suo sguardo magnetico, per non parlare delle sue curve, definite da tutti, mozzafiato. Come, però, riporta il Daily Star, in ogni foto che la modella posta sul proprio profilo, viene sempre taggato un account che riporta a una pagina di intelligenza artificiale ed è proprio questo il segreto: Aitana, nella realtà, non esiste. La modella è una creazione dell'agenzia di comunicazione The Clueless che ha sempre fatto presente che la ragazza non è una persona reale, ma grazie al suo successo riescono a guadagnare oltre 4.000 euro al mese. I creatori, tuttavia, sono rimasti molto sorpresi quando hanno visto l'enorme seguito di fan che, tramite il profilo sexy creato dall'IA, erano riusciti a racimolare: «Alcuni di loro proprio non si rendono conto che Aitana è una creazione digitale». Inoltre, i commenti sotto ai post sono davvero bizzarri, in quanto, in tantissimi sono convinti di esprimere i propri apprezzamenti a una persona vera.

Le parole del creatore di Aitana

Rubén Cruz ha 27 anni ed è uno dei creatori di Aitana che lavora per l'Agenzia The Clueless, è stato intervistato dalla radio catalana, RAC1, e ha detto: «Con i modelli reali avevamo tantissime spese tra spostamenti, viaggi e sfilate, quindi, ci siamo reinventati.

