«Lavoravo con le galline per 8 euro all'ora, ora come modella di Onlyfans ne guadagno più di 10mila a settimana»

Kylie Rocket è un'attrice pornografica e una modella di Onlyfans, molto seguita sui social. Ogni giorno, posta foto e contenuti sexy che fanno impazzire i suoi numerosi fan ma, forse, non tutti sanno come e quale fosse la vita della 22enne di Los Angeles che, prima di intraprendere la carriera nel porno, ha svolto diversi lavori molto umili come, ad esempio, accudire delle galline tutti i giorni, per 8 euro all'ora. Kylie ha raccontato la sua storia.

La storia di Kylie Rocket

Kylie Rocket si è raccontata a NudePR per farsi conoscere meglio anche dei suoi follower: «Prima di lanciarmi nell'industria del porno, ho svolto vari lavori, ad esempio nei fast food o in un pollaio in cui dovevo accudire le galline, lì guadagnavo 8 euro all'ora e, nel frattempo, svolgevo qualche lavoretto come modella. Poi, sono stata contattata da un'agenzia che mi invitava a girare una scena per un film per adulti, ho accettato ma, poi, sono tornata a lavorare al pollaio e questo mi ha causato alcuni problemi perché in tanti mi avevano vista. È stato un incubo per me, la gente veniva in negozio e gridava il nome del mio personaggio. Il mio capo l'ha scoperto e l'azienda mi ha licenziata. Sono rimasta davvero male per tutta la faccenda. Anche i miei genitori sono venuti a conoscenza del film e mia mamma è rimasta ferita dal fatto che non gliel'avessi detto, mentre mia sorella gemella mi ha incoraggiata ed è stata la mia più grande sostenitrice.

Le parole di Kylie Rocket

Infine, sempre al portale NudePR, Kylie Rocket ha spiegato: «L'unica cosa che ho tenuto del negozio di polli era il mio badge con il nome, ero orgogliosa del duro lavoro che avevo fatto e volevo qualcosa che mi ricordasse sempre di rimanere umile. Ora, con i soldi dei film e di Onlyfans, mi sono comprata una casa tutta mia».

