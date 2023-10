«A 19 anni ho fatto sesso con un 70enne, aveva tantissima esperienza. Così ho realizzato un sogno»

di Redazione web

Cherry Kiss è una modella Onlyfans e una pornostar serba che, spesso, è ospite a vari podcast in cui racconta e spiega il suo lavoro nel set, cercando di distruggere tutti i tabù che ruotano attorno al mondo del porno. La 30enne star per adulti, recentemente, durante un'intervista, ha spiegato al conduttore quale fosse uno dei suoi sogni e come sia riuscita a realizzarlo: ha sempre avuto un debole per uomini molto più grandi di lei. Ma andiamo con ordine.

Le dichiarazioni di Cherry Kiss

Cherry Kiss è intervenuta al podcast Plug Talk in cui ha confessato di nutrire una vera e propria passione per gli uomini molto più grandi che hanno l'età del padre: «Tutto è nato quando avevo 19 anni e dovevo girare una scena con un uomo più vecchio di me, anche se, non sapevo di preciso la sua età.

Cherry Kiss sul set

Cherry Kiss ha raccontato al podcast Plug Talk che avere rapporti con uomini anziani non è stato l'atto più trasgressivo che ha sperimentato sul set: «Una volta dovevamo girare una scena con tutti gli attori che indossavano una maschera con il muso di un animale e io interpretavo la ragazza rapita da questa strana tribù».

