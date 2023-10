Modella Onlyfans sorpresa da un fan: «Mi ha inclusa nel testamento, sono senza parole»

di Redazione web

Kine-Chan è una modella brasiliana 23enne di Onlyfans e che è nota sui social per i contenuti sexy che posta. I suoi follower, che su TikTok sono più di 3 milioni, le sono molto affezionati e non è una stranezza che le spediscano regali o pensieri anche dall'altra parte del mondo. Ciò che, però, le è successo nei giorni scorsi ha dell'incredibile: un suo fan l'ha inclusa nel testamento di morte e lei è rimasta davvero senza parole. Ma andiamo con ordine.

La sorpresa di Kine-Chan

Stando a quanto racconta Kine-Chan sui social, non si sarebbe mai aspettata di essere così importante per un fan, tanto da essere inclusa nel suo testamento. Il 48enne, che la segue sia su Instagram che su TikTok, le ha lasciato in eredità un camion del valore superiore a 5.000 euro. Un regalo alquanto strano, certo, ma ciò che è ancora più inusuale è il fatto che la modella si sia ritrovata citata nel documento al pari dei figli e dei parenti del suo follower.

Kine ha spiegato: «Ricevo molti messaggi dai fan e rispondo perché mi piace rimanere in contatto con le persone iscritte ai miei canali. Ma questa cosa mi ha davvero sorpresa perché non mi sarei mai aspettata niente del genere.

Le parole di Kine-Chan

Infine, Kine-Chan ha spiegato sui social che, dopo una lunga chiacchierata con il suo fan, ha accettato il suo regalo e lo ha ringraziato per avere pensato a lei, anche se, dal vivo non si sono mai visti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 08:41

