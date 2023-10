«Sesso sul volo per Firenze», la modella flirta con un ragazzo al check-in e dall'economy passa in prima classe

di Redazione web

Dainty Wilder è una delle modelle di Onlyfans con più seguito: i suoi fan adorano i suoi contenuti e la seguono numerosissimi anche su Instagram dove conta quasi 500mila follower. Dainty non è estroversa solamente sui social, ma anche nella vita reale, e gli uomini non riescono proprio a resistere al suo fascino che riesce anche a farla viaggiare in prima classe senza pagare nulla.

L'intervista a Dainty Wilder

La star di Onlyfans, Dainty Wilder è stata ospite del podcast Plug Talk dove ha raccontato l'esperienza bizzarra che le è capitata in aeroporto: «Ero in coda al check-in, stavo partendo per Firenze e, dato che, il tempo non passava più, ho cominciato a chiacchierare con il ragazzo che avevo davanti e che era davvero carino. Una volta arrivati al gate ci siamo resi conto che avremmo viaggiato in due classi separate allora gli ho dato il mio contatto su Instagram e abbiamo cominciato a flirtare per messaggio. Lui volava in prima classe, mentre, io ero in economy, quindi, mi ha scritto se volessi andare a trovarlo e io non ho perso l'occasione. Perciò, mi sono accomodata accanto a lui e, dato che, ogni sedile accanto aveva una porta scorrevole, ha chiuso la cabina. Una cosa tira l'altra e, vista l'attrazione, abbiamo fatto sesso».

Il racconto di Dainty Wilder

Infine, Dainty Wilder ha concluso il suo racconto dicendo: «Alla fine di tutto, sono tornata al mio posto in economy ma ho praticamente fatto tutto il viaggio in prima classe.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 13:32

