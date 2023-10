Denise Rocha, l'avvocatessa più sexy del mondo posa nuda davanti a una cascata. I fan: «Sei surreale»

di Redazione web

Denise Rocha, oltre a essere una modella brasiliana seguitissima sui social (il suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di follower) risulta essere anche l'avvocatessa più sexy del mondo. Denise posta moltissimi scatti bollenti e i suoi fan impazziscono letteralmente quando la vedono. In tantissimi hanno lasciato like e commenti sotto al suo ultimo post: Denise posa, quasi nuda, davanti a una cascata.

Il post Instagram di Denise Rocha

Denise Rocha ha riscosso moltissimo successo sul proprio profilo Instagram, grazie alla foto in cui posa davanti a una cascata. Tutto intorno a lei c'è la natura: rocce, alberi e acqua ma, ovviamente, la star dello scatto è lei. Bikini succinto, tanto da farla sembrare nuda, capelli sciolti e lunghissimi e sguardo sexy.

La serie di foto ha riscosso molto successo tra i suoi follower che non hanno potuto fare a meno di lasciarle migliaia di like e commenti.

Qualcuno ha scritto: «Sei surreale, ne esiste qualcuna di più bella?», «Semplicemente meravigliosa e, dato che sei avvocato, avrai anche un bel caratterino» oppure ancora «Con te è troppo facile mettere sempre "mi piace"».

Sui propri canali social, specialmente Instagram, Denise Rocha è molto attiva: posta qualche contenuto nuovo ogni giorno. La maggior parte dei suoi ammiratori sono uomini da tutto il mondo che la seguono perché pubblica scatti hot e molto sexy anche quando non è in bikini.

