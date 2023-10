Modella 23enne posta foto sexy su Instagram ma sogna l’amore vero: «Il sesso è piacevole, ma io cerco il principe azzurro»

di Redazione web

Chloe Sheldrake è una modella inglese 23 enne, che spesso posta foto su Instagram in cui mette in evidenza le sue curve sexy. L'influencer, seguitissima sui social, vanta molti follower uomini (di tutte le età) che, ogni giorno, la riempiono di tantissimi complimenti. Chloe, però, ha rivelato di avere un unico sogno: trovare il principe azzurro.

Le parole di Chloe Sheldrake

Chloe Sheldrake ha rilasciato una recente intervista al tabloid inglese Daily Star, in cui ha raccontato il suo lavoro, quali sono i suoi sogni e il motivo per cui, secondo lei, non riesce a trovare il suo principe azzurro. «Grazie alle mie foto sexy faccio divertire tantissimi uomini che, più di qualche volta, mi hanno cercata per chiedermi di uscire. Quello che vogliono, però, non è esattamente ciò che desidero io. Lo so che dalle mie foto può sembrare il contrario e, infatti, nessuno mi crede, ma io sogno di trovare il principe azzurro, qualcuno che mi ami profondamente. Io credo di non averlo ancora trovato perché gli uomini sono intimoriti dal mio lavoro, ovvero fare la modella.

Le dichiarazioni della modella

Infine, Chloe Sheldrake ha dichiarato: «È innegabile che il sesso sia piacevole ma sono in una fase della mia vita in cui vorrei qualcosa di più serio. Ad esempio, adesso, preferirei qualcuno che mi abbracciasse a un ragazzo che mi fa i complimenti per il mio corpo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 14:32

