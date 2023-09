Modella ossessionata dalla chirurgia estetica, l'idea per ridurre il seno: «Voglio togliermi le costole»

di Redazione web

Stephanie Palomares è una modella e influencer molto nota negli Stati Uniti e in Inghilterra, basti pensare che su Instagram possiede quasi due milioni e mezzo di follower. Il suo successo lo deve sicuramente alle sue foto hot e provocanti ma anche alla sua ossessione per la chirurgia estetica della quale ha spesso parlato in varie interviste. Stephanie ha dichiarato che per lei, i ritocchini o gli interventi sono una vera e propria passione e perciò, negli anni, ha speso moltissimo denaro.

Le dichiarazioni di Stephanie Palomares

Tre interventi al seno, cinque operazioni per ingrandire il sedere, ritocchi al naso, un intervento lifting agli occhi per avere uno sguardo "da gatta", botox in varie zone del viso e faccette sui denti. Questi sono tutte le operazioni chirurgiche alle quali si è sottoposta Stephanie Palomares nel corso degli anni e per le quali ha speso più di 300.000 euro. Ora, ciò che più desidera al mondo è che il suo corpo assuma una forma a clessidra e, proprio di questo, ha parlato durante un'intervista rilasciata a Truly: «Vorrei rimpicciolire un po' il seno così la mia vita sembrerà più piccola e il mio sedere più grande... Voglio diventare minuta in vita e per questo vorrei togliermi completamente le costole». Le dichiarazioni rilasciate dalla modella californiana hanno sconvolto gli utenti social che hanno lasciato moltissimi commenti sotto alle sue foto.

La risposta di Stephanie Palomares

Tuttavia, Stephanie Palomares non sembra proprio preoccuparsi di ciò che si starebbe preparando ad affrontare e, infatti, ai commenti degli utenti social ha risposto: «Quello che voglio dire alle persone che mi giudicano è di non preoccuparsi per me, io mica lo faccio per loro».

