La modella curvy insultata dagli hater, lei risponde posando nuda: «Le curve sono sexy, non bisogna nasconderle»

Sara Allaby è una modella canadese seguitissima sui social, soprattutto su Instagram dove conta più di un milione di follower. Ciò che i fan più apprezzano dell'influencer è il fatto che promuova l'importante messaggio del bodypositivity e dell'accettazione di se stessi. I fan di Sara, inoltre, apprezzano molto i suoi scatti che lasciano poco all'immaginazione, anche se, a volte, ci sono gli hater che la criticano duramente.

I post Instagram di Sara Allaby

I post Instagram di Sara Allaby sono molto provocanti e, spesso, proprio perché ama il suo corpo e le sue curve, indossa completini succinti, trasparenti o comunque molto sexy. Qualche hater le ha scritto: «Invece di mostrarti così, dovresti nasconderti». Solitamente, la modella non risponde alle critiche, agli insulti o ai commenti offensivi ma, a volte, lo fa per lanciare messaggi positivi alle fan che la seguono. All'hater, Sara ha risposto: «Le curve sono sexy non bisogna nasconderle, ciò che bisognerebbe nascondere o, anzi, proprio dimenticare, è la cattiveria della gente».

I contenuti sexy di Sara Allaby

Sara Allaby è una modella che lavora per una nota marca statunitense di abbigliamento. L'influencer posta molti contenuti provocanti e, in passato, ha rivelato a Daily Star, di avere "rimproverato" qualche follower che le interessava, per non avere apprezzato la foto pubblicata su Instagram.

