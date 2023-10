Modella 19enne intrattiene fino a 50 uomini al giorno via webcam: «Non sempre vogliono sesso, qualcuno infatti...»

di Redazione web

Sophie Rhyder è una modella 19enne e lavora da qualche tempo come cam girl, ovvero una modella che non ha un contatto fisico diretto con i propri clienti ma soddisfa le loro richieste solamente dietro allo schermo. La giovane inglese ha rivelato che arriva a intrattenere anche 50 uomini al giorno, anche se, a volte, capita che qualcuno di loro non cerchi solo "il brivido" ma desideri parlare e sfogarsi con qualcuno di estraneo.

La storia di Sophie Rhyder

Sophie Rhyder, oltre a essere una modella del web, è anche laureata in psicologia e criminologia e crede che queste sue competenze la aiutino tuttora nel suo lavoro. La ragazza, di origini romene, ha recentemente, rilasciato un'intervista al Daily Star in cui racconta meglio il suo lavoro: «Essere una cam girl mi piace molto, guadagno 5000 sterline al mese (quasi sei mila euro, ndr) e conosco moltissime persone. Alcuni uomini, però, hanno più bisogno di parlare che di sesso e sono contenta perché riesco anche a sfruttare ciò che ho studiato all'università. Quando si tratta di solitudine, poter parlare con una modella ogni volta che vuoi è molto conveniente. Inoltre, se crei un legame più profondo con una di loro, come ho fatto io con i miei clienti, puoi goderti le parti migliori di una relazione senza troppi problemi. Alcuni uomini sono anche insicuri e poter comunicare comodamente da casa propria, dietro un nome utente, è sicuramente più facile che essere vulnerabili ed esposti nel mondo reale. Come modella, non mi dispiace essere vista nuda o entrare in intimità, anche se, dipende sempre dalle richieste. Tuttavia, una volta che mi conoscono, circa l'85% sceglie di mostrarmi il proprio viso o corpo tramite foto o videochiamate.

Le dichiarazioni di Sophie Rhyder

Infine, Sophie Rhyder ha concluso la sua intervista dicendo: «Le mie competenze sono anche il mio punto di forza perché sono diversa dalle altre cam girl. Inoltre, non tutti gli uomini vogliono sesso, qualcuno di loro, ad esempio, mi ha aiutato a riparare la caldaia o qualche elettrodomestico malandato».

