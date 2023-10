La modella Onlyfans: «Sogno di avere il seno più grande al mondo». Ma non tutti apprezzano

di Redazione web

Jessy Bunny è una modella austriaca di Onlyfans che desidera battere un record mondiale: avere il seno più grande di tutte le altre donne. L'influencer, che è molto seguita anche sui social (il suo profilo Instagram conta 154mila follower), posta foto sexy tutti i giorni, facendo impazzire i suoi fan, anche se, c'è qualcuno che le ha detto che dovrebbe smetterla con la chirurgia plastica se non vuole recare troppi danni al suo corpo.

Il sogno di Jessy Bunny

Jessy Bunny ama la chirurgia estetica e lo ha rivelato sui propri canali social. Il suo sogno più grande è quello di arrivare sul tetto del mondo in fatto di operazioni e ritocchini e per farlo, desidera avere il seno più prosperoso di tutte. La modella di Onlyfans si è sottoposta a innumerevoli interventi e non ha intenzione di fermarsi, infatti, è prossima a all'ennesima operazione che aggiungerà ancora un po' di silicone al suo seno.



Sui suoi canali social, Jessy ha detto: «Io amo tutta l'attenzione che ricevo dal pubblico e le persone mi fanno sentire che sono sulla via giusta: batterò il record del seno più grande del mondo». Poi, la modella ha continuato dicendo: «Quando sono per strada tutti mi fissano, cosa che posso capire. Alcune persone fanno commenti sgradevoli mentre altri vogliono scattare una foto. Un fatto divertente è che così tante donne per strada adorano il mio look, il che mi rende molto felice».

I commenti dei fan

I post di Jessy Bunny su Instagram riscuotono sempre molto successo e i suoi fan le fanno sempre molti complimenti per il suo aspetto, anche se qualcuno le scrive: «Io mi fermerei con gli interventi, il nostro corpo ha dei limiti» oppure «Che enorme tristezza vedere tutto ciò».

