Modella Onlyfans 26enne: «I miei genitori mi hanno cacciata di casa per il mio lavoro ma io adesso sono milionaria»

Jasmine Teaa è una modella 26enne di Los Angeles, Stati Uniti, che ha cominciato a scattare e, poi, pubblicare contenuti sexy su Onlyfans per cercare di guadagnare qualche soldo in più quando era all'università. Infatti, come racconta la ragazza, era un periodo in cui doveva pensare allo studio e non aveva il tempo di trovarsi un lavoro che le garantisse una paga mensile. Per questo, ha deciso di sfoggiare le sue curve bollenti che le hanno fruttato moltissimo denaro. Questa sua scelta, però, ha avuto ripercussioni sul rapporto con i genitori che non le parlano più. Ma andiamo con ordine.

La storia di Jasmine Teaa

Jasmine Teaa è molto seguita sui social, specie sul proprio profilo Instagram dove pubblica contenuti osè ma molto meno "spinti" rispetto a quelli che posta su Onlyfans. Sulle piattaforme web, la modella ha voluto raccontare la sua storia che è, poi, stata riportata dal Daily Star: «Ho cominciato a scattare foto sexy e pubblicarle sui siti per adulti perché volevo verificare se tutto ciò che sentivo in giro, riguardo ai guadagni di altre modelle, fosse vero. Ed è proprio così, io guadagno un milione di dollari all'anno. Sono felice e mi sento realizzata ma ciò che continua a rendermi triste è ciò che è successo con i miei genitori. Il rapporto è sempre stato un po' complicato, dato che, quando ero una ragazzina mi hanno sempre tenuta in una specie di bolla e non mi lasciavano uscire a bere o andare alle feste. Non avevo amici praticamente. Ma è stato solo quando hanno scoperto le mie foto sexy che ho capito quanto fossero narcisisti: non volevano che io mi "esibissi" in quel modo. La svolta è arrivata quando mi hanno dato l’ultimatum: fare il mio lavoro o far parte della famiglia. Ho capito che il loro amore era condizionato.

Le parole di Jasmine Teaa

Infine, Jasmine Teaa ha concluso dicendo: «Solamente mia sorella prese le mie difese all'epoca e mi dimostrò il suo amore. Ora, ho recuperato anche il rapporto con i miei genitori ma ci sono voluti due anni. Comunque sia, siamo riusciti a riconciliarci e mi hanno detto che finché sarò al sicuro e felice con quello che sto facendo, lo accetteranno».

