«Mio papà ha appena scoperto che creo contenuti sexy, pensava lavorassi nel marketing»

di Redazione web

Annie Knight è una modella 26enne che posta contenuti sexy sul proprio profilo di Onlyfans. La ragazza, però, che su Instagram si presenta in modo molto semplice, ad esempio con makeup acqua e sapone, non ha mai parlato della sua "doppia vita" a suo papà che ha sempre pensato che vivesse la sua vita al massimo, tra viaggi, feste ed eventi, grazie al suo lavoro nel settore del marketing. Quindi, quando Simon Knight ha scoperto che la sua "bambina" è una modella per adulti, è rimasto sconvolto.

Modella Onlyfans sorpresa da un fan: «Mi ha inclusa nel testamento, sono senza parole»

Amber, la modella (stupenda) che non fa sesso da due anni: «Gli uomini hanno paura di me»

La vicenda

Annie Knight è una modella australiana che, grazie ai suoi scatti hot, riesce a guadagnare più di 6000 euro al mese. Il papà, Simon, pensava che questi compensi derivassero dall'azienda in cui lavora e, poi, dalle sponsorizzazioni sui social. Quando, però, la figlia gli ha rivelato la verità, è rimasto sconvolto: non ci poteva proprio credere. La sua sorpresa, comunque, non farà cambiare idea ad Annie che ha rivelato sui social di essere davvero soddisfatta del suo lavoro e di apprezzare molto anche il sesso occasionale che, più volte, le è capitato di provare. L'obiettivo della modella, sempre stando alle sue dichiarazioni social, sarebbe quello di riuscire ad avere un rapporto con più di sei persone nel giro di 24 ore.

Annie Knight non si vergogna affatto di avere molto seguito su Onlyfans e ha dichiarato sui social che adora soddisfare le richieste dei suoi follower che, a volte, sono un po' "rischiose".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA