La modella Onlyfans: «Guadagno moltissimi soldi grazie ai miei outfit sexy di Halloween: gli uomini impazziscono»

di Redazione web

Alice Little è una modella di Onlyfans che crea contenuti per adulti sui social e si diverte a "fare impazzire" i suoi fan con i suoi scatti sexy e bollenti che «raggiungono un livello superiore», come da lei dichiarato, proprio nel periodo di Halloween. Infatti, Alice pensa che la notte più tenebrosa dell'anno sia anche una di quelle più redditizie per quanto riguarda il suo lavoro. Rendere hot mostri e demoni non è mai stato così divertente e la modella ha stilato una classifica personale dei costumi che le hanno fatto guadagnare di più nel corso degli anni.

Modella di Playboy si trasforma nel vampiro più sexy della città: il look per Halloween è bollente

Fran, la modella 55enne che incoraggia le donne "over": «Siete sexy anche dopo i 50 anni». Ma lei non trova l'amore

L'intervista ad Alice Little

Alice Little è una modella molto seguita su Instagram: il suo profilo conta più di 130mila follower che sono sempre pronti a farle i complimenti per la sua bellezza. In un'intervista rilasciata al Daily Star, la content creator ha rivelato che uno dei periodi dell'anno in cui si diverte di più a scattare, è proprio Halloween: «Ad Halloween ci si aspetta sempre che le ragazze indossino costumi sexy per festeggiare in modo alternativo e così, io accontento i miei fan. Nel corso degli anni, ho imparato che i costumi che indosso possono creare o distruggere la mia capacità di catturare l'immaginazione di potenziali clienti e convincerli a seguirmi sui miei social. Quindi, ho preso nota in particolare dei costumi che ho indossato che mi hanno permesso di racimolare più soldi. Quando mi vesto da cowgirl western, i miei fan più fedeli impazziscono, inoltre, so che mi vedono come fantasia sexy. Ci sono, però, personaggi che non mi piace molto interpretare, ad esempio, penso che la hostess sexy sia sopravvalutata».

I costumi preferiti di Alice Little

Infine, nella sua intervista al Daily Star, Alice Little ha fatto sapere quali sono stati i costumi che le hanno permesso di guadagnare di più nel corso degli anni: «Non li dimenticherò mai, sono i miei preferiti: la cowgirl, Leia di Star Wars, Velma di Scooby-Doo e una studentessa di Hogwarts».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA