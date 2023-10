«Ho perso 45 chili e adesso mi sento sexy», la modella curvy: la gente dice che dovrei darmi meno arie

di Redazione web

La storia della modella curvy Brooke Barrows dovrebbe essere di ispirazione per molte ragazze che, magari, non si sentono a proprio agio nel loro corpo. La 30enne, infatti, sui social, è molto seguita e cerca di trasmettere vari messaggi sul concetto di bodypositivity, anche se, ha raccontato in una recente intervista, è spesso attaccata dagli hater che le dicono che dovrebbe essere più umile e darsi meno arie. Ma andiamo con ordine.

La storia di Brooke Barrows

Brooke Barrows ha sempre raccontato sui social, di non avere mai accettato completamente il suo corpo, fino a quando, non ha deciso di prendere in mano la situazione e perdere un po' di peso. La modella curvy, che prima era un'infermiera, ha perso ben 45 chili e, da quel momento in poi, la sua vita è cambiata: varie aziende le hanno offerto collaborazioni e pubblicità. La sua felicità, però, sembra infastidire alcuni "leoni da tastiera" e Brooke, in un'intervista al magazine Fabulous ha spiegato: «Questo deve essere detto. Sto ricevendo un'enorme quantità di commenti negativi da parte degli hater, che mi dicono che devo darmi meno arie perché sono troppo sicura di me. Per qualche ragione, il fatto che io abbia perso peso, è un problema perché adesso mi sento bene. Per gli hater, però, era un problema anche prima, quando pesavo tanto, perché potevano prendermi in giro. Io sono sempre stata un po' insicura del mio corpo ma mi sono sempre accettata e ho sempre cercato di trasmettere positività attraverso i social e questo non andava bene a qualcuno. Ma io chiedo a questi hater...

Gli interventi di Brooke

Brooke Barrows ha, poi, spiegato che dopo la sua grande perdita di peso, si è sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica. La modella si è rifatta il seno e un'addominoplastica e ha dichiarato che, dopo queste operazioni, la sua fiducia è aumentata ancora di più.

