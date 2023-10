Modella definita "la donna perfetta": «Qual è il segreto della mia bellezza». Chi è lei

di Redazione web

Janaina Prazeres è una modella brasiliana 35enne originaria di San Paolo. Recentemente, è stata classificata da Playboy Norvegia come la donna perfetta, la più sexy, insomma, anche se, come da lei stessa rivelato, si sarebbe fatta aiutare dalla chirurgia estetica e avrebbe speso qualche centinaio di migliaia di euro per le tante operazioni. Janaina, tuttavia, ha detto di essere molto attenta anche alla sua salute mentale e, quindi, a non voler farsi trascinare troppo dagli interventi di chirurgia estetica.

Le dichiarazioni di Janaina Prazeres

Janaina Prazeres avrebbe speso più di 280mila euro per i suoi interventi chirurgici che comprendono: una liposuzione classica e una liposuzione ad alta definizione, due operazioni al naso, una mastoplastica al seno, bioplastica dei glutei, bioplastica facciale, nonché trattamenti ormonali, poi, le è stata anche rimossa una costola. In un'intervista al Daily Star ha detto: «Per me, il segreto per una vita migliore è sentirsi belli. Adoro sentirmi sempre la migliore, cerco sempre di aumentare la mia autostima. Questo è il segreto per una vita migliore. Quindi, se posso investire per migliorare la mia bellezza, non risparmio. Con tutti gli interventi che ho fatto, ho già speso quasi 300 mila euro ma credo che dobbiamo sfruttare ciò che offre la medicina in campo estetico. Scegliere di operarmi è una strategia, non potendo dedicarmi alla dieta. Ne ho provate diverse e mi sono accorta che alcune aiutano subito, ma per me non è vantaggioso, altre, invece, non servono a nulla.

Janaina Prazeres è, inoltre, molto attenta alla propria salute mentale e, infatti, ha detto: «Penso che sia essenziale andare in terapia. È una metodologia incredibile ed efficace. La cosa più importante è avere cura e amore per noi stessi e non essere troppo critici. Guardare il lato bello della vita e sognare sono le cose più importanti».

