«Sono troppo bella e gli uomini hanno paura di me, non riescono a invitarmi a un appuntamento»

Amanda Chance è una modella di Onlyfans che, anche su Instagram, posta molti contenuti sexy che le sono valsi migliaia di fan. Recentemente, la 32enne della Virginia, Stati Uniti, si è lasciata andare a uno sfogo sui social perché ha spiegato il motivo per cui, secondo lei, non riesce a trovare l'uomo giusto, nonostante i molti spasimanti che possiede online. Ecco che cos'ha detto.

Le dichiarazioni di Amanda Chance

Amanda Chance, durante uno sfogo sui social, ha detto di essere consapevole della sua bellezza e della sua intelligenza e, proprio per questo, spaventerebbe i suoi corteggiatori: «Gli uomini sono spaventati dal mio bell’aspetto e dalla mia sicurezza. Mi è stato detto che ho uno sguardo intimidatorio e hanno paura di avvicinarsi o anche solo di salutarmi. Io so di essere molto carina e intelligente. Non so perché sia ​​così difficile uscire con qualcuno e non hanno nemmeno il coraggio di chiedermi di uscire per un appuntamento. È complicato perché la maggior parte dei ragazzi che incontro non vogliono nulla di serio o, comunque, non pensano al futuro. Inoltre, in tanti criticano il mio lavoro su Onlyfans e a me non piace che lo facciano. Ho cominciato a lavorare su questa piattaforma perché ho speso molti soldi per varie operazioni chirurgiche e volevo recuperarli in un modo veloce. Ho fatto un'addominoplastica, due interventi al lato B, una liposuzione, un lifting al seno al quale ho aggiunto anche due protesi. Un mio ex mi ha anche regalato uno di questi interventi: per due te*** nuove ha speso più o meno 8000 euro».

Infine, Amanda Chance ha spiegato quale potrebbe essere il suo prototipo ideale di uomo: «Voglio un ragazzo ricco! Deve comprarmi vestiti, scarpe, accessori e pagare tutto lui. Adoro anche le scarpe da ginnastica, ne ho più di 100 paia, e sarebbe fantastico trovare qualcuno che me ne comprasse altre. Ho frequentato degli uomini più grandi di me che avevano molti soldi e vorrei farlo di nuovo, voglio che qualcuno mi paghi a mia liposuzione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 15:42

