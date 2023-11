Pose sexy sulle giostre dei bambini per realizzare un video a Disneyland, modella scandalizza le famiglie: «Troppo volgare»

di Redazione web

Luvie Boo è una modella molto nota sui social, specie su Instagram e TikTok, per i suoi contenuti sexy. Inoltre, la content creator possiede anche un profilo su Onlyfans e proprio per postare nuove foto e video ha pensato di scattare foto e registrare alcuni video nella cornice fiabesca di Disneyland Paris. Peccato, però, che alcuni genitori presenti non abbiano proprio gradito le sue pose volgari, tantomeno il suo outfit sexy. Ma andiamo con ordine.

Il video di Luvie Boo

La modella di Onlyfans, Luvie Boo ha deciso di registrare alcuni contenuti all'interno di uno dei parchi divertimento più famosi del mondo: Disneyland Paris. Prima, ha improvvisato una specie di sfilata sexy mostrando ai suoi follower su TikTok il suo outfit bollente: leggins neri di pelle e maglietta bianca che risaltava il suo seno extralarge. Poi, la content creator ha deciso di scattare qualche foto nelle giostre per bambini.

Il video che più ha suscitato scalpore su TikTok è stato quello in cui Luvie si trova sopra l'attrazione dei cavalli che girano con in sottofondo la musica: la modella ammicca, sorride e muove più volte il lato B.

I commenti social

Su TikTok il video ha ottenuto molte visualizzazioni, anche se, in tanti hanno commentato la trovata di Luvie Boo in modo negativo: «È un parco divertimenti per bambini, sei molto esagerata», «Totalmente fuori luogo e non sei nemmeno così sexy» oppure «Secondo me, il parco dovrebbe prendere dei provvedimenti».

