Tiktoker registra contenuti sexy davanti alla finestra: «C'è una luce buona, spero che i vicini si divertano»

di Redazione web

Una tiktoker australiana, che su TikTok possiede un profilo che si chiama HotSauceBaby, ha raccontato ai suoi follower il motivo per cui non le importa se, quando filma i suoi contenuti sexy, i vicini dovessero vederla nuda. Infatti, la content creator avrebbe un obiettivo ben preciso e cioè quello di crescere sui social e far sì che i suoi video diventino virali e facciano il giro del web.

Tiktoker: «Ho rovinato la vita di un uomo che ha offeso la mia amica. Gli mandavo spoiler di serie tv e ho convinto la fidanzata a lasciarlo»

Modella Onlyfans sorpresa da un fan: «Mi ha inclusa nel testamento, sono senza parole»

La tiktoker senza veli

La tiktoker che su TikTok si fa chiamare HotSauceBaby, non ha mai svelato ai suoi follower il suo vero nome, ha fatto loro sapere che è australiana ma vive a Berlino, in Germania. Durante il giorno, si diverte a creare contenuti sexy e irriverenti, anche se, i suoi vicini hanno già parecchi spoiler di ciò che pubblicherà sul web. Infatti, la content creator ha spiegato in un video che l'unico punto in cui l'illuminazione è perfetta, sarebbe davanti alla finestra che dà sul vialetto di casa in cui passano tutti. L'influencer ha detto: «Avere una finestra in questo punto preciso del condominio, può significare solo due cose: o vedrai una vicina nuda o sei tu la vicina nuda.

I commenti dei fan

I fan che seguono la tiktoker si scatenano con molti commenti sotto ai suoi video che raccolgono anche tantissimi like. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Vorrei essere uno dei tuoi vicini», «Queste fortune, purtroppo, non capitano mai a me» oppure «Come ci si potrebbe lamentare di una vicina come te?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA