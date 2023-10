TikTok, la casalinga moglie di un milionario svela quanto spende in una settimana: «Mi tratto bene»

di Redazione web

Linda Andrade è una "casalinga" (almeno lei si identifica così) che ha sposato il milionario Ricky Andrade con il quale vive a Dubai. La giovane è conosciuta anche sui social, in particolar modo su Instagram e TikTok, perché posta in continuazione storie, video e foto in cui racconta ai suoi follower la sua routine quotidiana, come trascorre il suo tempo libero e, soprattutto, quanto spende durante la sua "settimana tipo".

Uno degli ultimi video che Linda Andrade ha pubblicato sul proprio profilo TikTok ha riscosso moltissimo successo tra i suoi follower che lo hanno visualizzato quasi 600mila volte. Ma qual era il contenuto? Il post è diventato virale perché la casalinga di Dubai racconta che durante la settimana spende minino un milione di euro: «Mi tratto bene», dice sui social. Quindi, Linda racconta di avere speso quasi 7000 euro in cioccolata oppure 300mila in vestiti e accessori per i suoi outfit sempre alla moda.

Inoltre, ciò che ha lasciato a bocca aperta i suoi follower è il fatto che il marito le abbia regalato una cifra immane da spendere in un ristorante di lusso a Dubai dove, come si vede dal video, Linda ordina un cocktail e un pasto sofisticato.

I commenti dei follower

Linda Andrade, più volte tramite i suoi canali social, ha dichiarato di essere presa di mira dagli hater che hanno sempre da ridire sul suo stile di vita da milionaria.

