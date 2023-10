«Il postino mi ha consegnato la posta e ha chiesto di utilizzare il bagno e ciò che ho trovato dopo è disgustoso»

di Redazione web

La tiktoker Charlotte ha postato un video sul proprio profilo TikTok, che è diventato virale subito dopo la sua pubblicazione. Nel filmato uno sfogo della content creator che racconta ai suoi follower il prezzo che ha pagato per essere stata troppo gentile con il postino che le ha chiesto di utilizzare il bagno. Il video è davvero esilarante e ha collezionato quasi 120mila visualizzazioni.

TikTok, la casalinga moglie di un milionario svela quanto spende in una settimana: «Mi tratto bene»

«Mio figlio non verrà in vacanza perché non ha controllato la mail che gli ho inviato. Mi ha insultato ma io non cambio idea»

Lo sfogo della tiktoker

Charlotte, che su Tiktok si chiama "justcallmeCharlotte", è seduta sul divano e, un po'infastidita, racconta: «Posso chiedervi che cosa avreste fatto al mio posto se un postino vi avesse chiesto di usare il bagno e avesse fatto una cacca gigante? Vi racconto cosa mi è successo. Stavo aspettando un pacco che avevo ordinato online, un giorno, il postino è arrivato, mi ha consegnato e le mie cose e se n'è andato. Un minuto dopo, bussa di nuovo. "Mi scusi, cara. Posso usare un minuto il bagno?", mi ha chiesto, allora gli ho risposto: "Certo, non c'è problema, è la prima porta più avanti". Quindi, è andato in bagno e ci è rimasto un'eternità. Quest'uomo ci stava mettendo secoli. Ho pensato: "Oh mio Dio, sta installando delle telecamere nel mio bagno". Così, ho iniziato a registrare ciò che sentivo sul mio telefono perché sono una paranoica. Cinque minuti dopo, esce dal bagno dicendo: "Oh, grazie mille, cara. Buona giornata". La puzza mi ha letteralmente investita: ciò che ho trovato in bagno è stato disgustoso».

I commenti degli utenti

Sotto al video virale pubblicato da Charlotte che, come didascalia ha scritto: «C'è una prima volta per tutto», hanno commentato in tantissimi. Qualcuno ha detto: «Voi che lasciate usare i bagni a noi postini o fattorini, non sapete nemmeno che bel gesto fate!» oppure «Io lo avrei inseguito e gli avrei chiesto di ripulire tutto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA