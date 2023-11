Sarah cambia volto grazie al trucco, la trasformazione incredibile: «Dicono tutti che sono brutta ma non mi interessa»

di Redazione web

Sarah Andres è una tiktoker e truccatrice 35enne di Edmonton, Canada che è diventata nota sui social grazie al suo talento per il makeup ma, soprattutto perché, nei suoi video, mostra quasi sempre la sua trasformazione. «Non spaventatevi» o «Sono sempre io», sono solo alcune delle didascalie che utilizza per i suoi filmati che sono diventati virali proprio per i cambiamenti incredibili che Sarah mostra.

I video di Sarah Andres

Sarah Andres, tramite i suoi canali social che contano quasi un milione di follower, vuole fortemente condividere un messaggio di accettazione di se stessi e del proprio corpo. Il concetto di bodypositivity, infatti, è alla base di tutti i suoi video che sono strutturati un po' alla stessa maniera: prima, la tiktoker si mostra senza makeup, senza denti e con abiti non proprio sexy, poi, a ritmo di musica, aggiusta il suo look e il suo aspetto in generale e si trasforma nell'influencer hot che canta tra ombretti glitterati e rossetti liquidi.

Molto spesso, Sarah è stata criticata per il suo aspetto fisico ma lei ha sempre saputo difendersi rispondendo: «Dicono tutti che sono brutta ma non mi interessa perché ciò che sono lo so solo io».

I commenti degli hater

Come ogni influencer che promuove un messaggio di bodypositivity, anche Sarah Andres è spesso attaccata dagli hater che la offendono con commenti davvero sgradevoli: «Ma dove sono finiti i denti?», «Ho aperto TikTok e mi sono spaventato» oppure «Sembri un pesce gatto». Sui social, Sarah ha dichiarato di non badare più alle critiche e ai commenti negativi delle persone ma di voler continuare a promuovere messaggi positivi.

