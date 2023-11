La tiktoker: «Ecco come allungo la vita ai miei avocado, sto risparmiando una fortuna». Il video è virale

di Sara Orlandini

My Nguyen è una food blogger ed è davvero seguitissima sui propri canali social, specie su Instagram dove conta due milioni di follower e su TikTok dove ne possiede quasi cinque milioni. La content creator, spesso, realizza filmati che, poi, diventano virali. Uno in particolare ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di cucina: il video in cui My spiega come "allungare la vita" agli avocado.

Il trucchetto di My Nguyen

My Nguyen, come ha spiegato più volte all'interno dei suoi video social, è un'amante dell'avocado, frutto che utilizza per varie ricette e che le piace aggiungere in più piatti. Il problema di questo prodotto amato da molti è che è davvero caro. Quindi, la food influencer ha provato a trattarlo come qualsiasi altro cibo, ovvero, congelandolo. Esperimento riuscito. Nel video, infatti, My spiega: «Vi insegnerò un metodo per avere sempre a disposizione l'avocado e, soprattutto, per risparmiare denaro. Basterà mettere il frutto in congelatore, prima che vada a male, e scongelarlo all'interno di un contenitore con un po' d'acqua tiepida, quando ne avrete bisogno. Il gusto resta lo stesso e, in più, la polpa risulterà ancora più morbida del solito. In questo modo, l'avocado potrebbe essere perfetto per un buon guacamole». Il video ha raccolto moltissime visualizzazioni e tanti commenti da parte dei fan che ringraziano la blogger per il consiglio prezioso.

La passione per l'avocado

Negli ultimi anni, l'avocado è diventato un frutto "super cool": va di moda mangiarlo, usarlo nella cosmetica e, poi, è "instagrammibile". Infatti, nei piatti delle influencer, non può mai mancare un avocado toast o una fettina di questo cibo sopra il loro pane. Il prezzo del frutto burroso di colore verde, però, è molto elevato e, qualche anno fa, l'imprenditore australiano Tim Garner, durante un'intervista televisiva, aveva dichiarato: «Gli under 35 faticano a comprare una casa perché investono il loro stipendio nel comprare cibo, in particolare l'avocado».

