Prenotano un hotel di lusso, quando arrivano in stanza fanno una scoperta choc: «Non potevamo crederci»

Due amiche influencer pubblicano le loro avventure su TikTok sotto forma di video molto divertenti e si fanno chiamare Thal Jeavons. Uno degli ultimi filmati che hanno postato, racconta una delle numerose avventure che hanno vissuto ad Amsterdam e che ha a che fare con lo strano accessorio che si trovava al centro della loro stanza. Non appena, le amiche si sono rese conto di cosa si trattasse sono rimaste a bocca aperta

Il video virale

Il video pubblicato dalle Thal Jeavons, che racconta la loro singolare esperienza all'interno dell'albergo in cui hanno alloggiato ad Amsterdam, ha totalizzato quasi 12 milioni di visualizzazioni ed è diventato virale su TikTok.

Le due content creator, infatti, non appena sono entrate nella stanza, hanno notato subito un tubo di cristallo che si estendeva dal pavimento fino al soffitto. Inizialmente, non avevano capito di che cosa si trattasse ma, poi, osservandolo meglio hanno scoperto che era una doccia a vista. Una delle due amiche è anche entrata (vestita) per mostrare come fosse ben visibile dall'esterno. Le influencer hanno scritto: «Quando prenoti un hotel di lusso ad Amsterdam e la doccia è al centro della stanza.

I commenti dei fan

Il video è stato molto apprezzato dagli utenti di TikTok che si sono divertiti a scoprire con le influencer cosa fosse il tubo trasparente al centro della stanza. Qualcuno ha scritto: «Sembra quello della Fabbrica di Cioccolato», «Pensa andare lì con la famiglia» oppure «È l'entrata per gli Hunger Games».

