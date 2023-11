«Mia mamma e il suo compagno hanno fatto sesso nella stanza accanto alla mia, ho sentito tutto. È stato orribile»

di Redazione web

Quando una mamma e una figlia, che non si vedono spesso, organizzano un fine settimana fuori città non vedono l'ora di trascorrere un po' di tempo insieme. A volte, tuttavia, non è possibile come racconta la protagonista della storia che si è rivolta all'esperta dell'amore Jane O'Gorman per chiederle un consiglio. La madre, infatti, inscenando un incontro casuale, aveva organizzato un appuntamento con il nuovo compagno proprio nell'hotel in cui le due alloggiavano. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

La ragazza protagonista della storia ha raccontato a Jane O'Gorman, l'esperta d'amore del Daily Star: «Mia mamma e io abbiamo organizzato una gita fuoriporta in campagna e siamo andate in un hotel in collina. Quando siamo arrivate, lei ha trovato il suo compagno seduto al bar e, dopo lo stupore iniziale (secondo me falso, dato che era tutto organizzato ma non me lo voleva dire), si sono salutati e hanno cominciato a parlare serenamente. Lui ha finto di essere sorpreso pensando che io non capissi cosa avevano architettato. Per il resto del fine settimana, che mia mamma avrebbe dovuto passare con me, si sono chiusi in camera di lui e io sono rimasta a girare da sola per il paese. Quando sono tornata, lei non c'era ancora e la loro stanza era accanto alla mia, quindi sentivo tutto: stavano facendo sesso e si sentiva. È stato orribile. Tornando a casa mi ha pregato di non dire una parola a mio padre di quello che mi era successo perché si sarebbe arrabbiato, dato che, mi aveva detto di non andare per rimanere un po' con lui. Doveva essere un viaggio speciale tra madre e figlia. Ho speso soldi per la mia stanza e i miei pasti semplicemente per farla divertire. Che tipo di madre fa una cosa del genere a sua figlia?».

Il consiglio dell'esperta

Dopo avere letto lo sfogo della ragazza, Jane O'Gorman ha risposto: «Tua madre potrebbe essere pazzamente innamorata di quest'uomo ma non si è comportata bene perché ti ha fatto perdere tempo e denaro. Ti sei trovata, giustamente, in imbarazzo e, comprensibilmente, sei arrabbiata. Ti esorto a essere dura con lei perché questo non è un gioco, il rapporto tra lei e te non lo è. Avvisala che ti rifiuti di avere il ruolo da "soprammobile" solo perché lei vuole divertirsi.

