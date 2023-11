Tinder aggiunge una nuova funzionalità: i genitori degli utenti potranno suggerire ai figli il giusto partner

di Redazione web

Negli ultimi anni, i social sono diventati un modo per conoscere persone nuove e condividere con loro tutte le loro esperienze. Le piattaforme come Instagram, TikTok o Facebook, tuttavia, arrivano fino a un certo punto ed ecco il motivo per cui sono nati i siti di incontri come, ad esempio, Tinder. L'app è molto utilizzata, anche se, a volte, potrebbe essere difficile trovare l'uomo o la donna con cui uscire in un ipotetico appuntamento. Ecco perché è stata creata la figura del Tinder Matchmaker.

La nuova funzione

Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder ha spiegato al Daily Mail la nuova funzione del sito di incontri più famoso del mondo: «Per anni, i single hanno chiesto ai loro amici di aiutarli a trovare il loro prossimo appuntamento su Tinder. Quindi, abbiamo pensato di aggiungere una nuova funzionalità per rendere tutto più semplice. Tinder Matchmaker porta la cerchia di fiducia dell'utente, all'interno del suo viaggio di appuntamenti e lo aiuta a vedere le possibilità che, invece, con la fretta oppure per distrazione, potrebbe trascurare».

Sesso, l'esperto rivela un trucco per migliorare sotto le coperte: «Fate più jogging»

Come si utilizza Tinder Matchmaker

Tinder Matchmaker aiuta gli utenti di Tinder "a scegliere bene" il nuovo potenziale partner. Per farlo, però, serve l'aiuto della famiglia o degli amici ed ecco perché i ragazzi o le ragazze che possiedono l'app, possono condividere (solamente per 24 ore) il profilo che vogliono con mamma, papà o migliori amici. I Tinder Matchmaker, però, non potranno chattare ma solo "sfogliare" il catalogo virtuale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA