Sesso, l'esperto rivela un trucco per migliorare sotto le coperte: «Fate più jogging»

Ostriche, champagne, fragole e cioccolato potrebbero essere annoverati tra i cibi più afrodisiaci del mondo ma, stando agli studi condotti dall'Università di Loughborough, in Inghilterra, niente funzionerebbe come il jogging per ravvivare la passione. Infatti, una leggera corsetta, un giro in bicicletta o una comminata veloce porterebbero non solo il buonumore ma aiuterebbero anche a migliorare la salute sessuale. L'esperta spiega il motivo.

Il consiglio dell'esperta

Come riporta il Daily Mail, la professoressa Amanda Daley, dell'Università di Loughborough, Inghilterra, ha dato un consiglio prezioso a tutte le coppie che desiderano riaccendere la passione all'interno della loro relazione: «Le probabilità di fare sesso sono più alte negli uomini e nelle donne che sono moderatamente attivi fisicamente almeno una volta alla settimana. Sono più basse, invece, per chi non pratica sporto o è inattivo. Sentirsi freschi ed energici dopo aver praticato un po' di jogging, può influenzare la motivazione delle persone verso il sesso, inoltre, essere più in forma e più tonici potrebbe anche migliorare la loro prestazione sessuale».

Più jogging, più sesso

Ma per quale motivo, fare jogging, migliorerebbe la sfera sessuale? Amanda Daley ha spiegato: «L'esercizio fisico aumenta il flusso sanguigno e i livelli di testosterone che possono portare uomini e donne all'eccitazione.

