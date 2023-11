«Sono fuggita dalla comunità Amish e il mondo esterno mi ha spaventata: ecco cosa mi ha sconvolto di più»

di Redazione web

Lizzie Ens ha 39 anni ed è originaria dell'Ohio, Stati Uniti. La donna, che oggi lavora come nutrizionista e content creator sui social, è cresciuta in una comunità Amish che ha lasciato quando aveva 19 anni perché voleva studiare e scoprire il "mondo esterno". Sui suoi canali social, capita spesso che Lizzie racconti le sue esperienze più strane nella comunità ma anche di quando ha cominciato a vivere la modernità della società. Ecco cosa l'ha "sconvolta" maggiormente.

La storia di Lizzie Ens

In alcuni video presenti sul suo profilo TikTok, Lizzie Ens ha raccontato di quando ha lasciato la comunità Amish: «Ricordo la prima volta che una mia amica ha detto 'Ehi, andremo al centro commerciale questo fine settimana' e io ho pensato 'Cos'è un centro commerciale?' Così me lo hanno spiegato e una delle prime volte che ci sono andata, mi sono persa perché non ero abituata a tutto ciò. Un'altra cosa ricordo che mi sconvolse, quando ero piccola ci veniva sempre detto che la Cina era sotto di noi (degli Stati Uniti, ndr) quindi era come sotto terra e loro vivevano sotto di noi e io pensavo 'Come è possibile?'». Poi, Lizzie ha continuato: «Ho anche imparato che New York City non è in un altro Paese, come mi era stato detto. Poi, ho anche capito che non si può sfuggire alle forze dell'ordine: i bambini Amish imparano a manipolare e farla franca e spesso mentirebbero ai loro genitori riguardo all'infrangere regole. Beh, molti ragazzi, dopo che se ne sono andati dalla comunità, hanno passato notti in cella perché pensavano di poter fare qualsiasi cosa in città».

Uno choc culturale

Infine, Lizzie Ens ha concluso il suo racconto dicendo: «Lo choc culturale è reale. Ero imbarazzata perché non sapevo certe cose e poi un giorno ho pensato 'Sai una cosa, non posso cancellare il mio passato, dovrò imparare tutto da capo'.

