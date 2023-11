«Sono Amish, cresciuta in una comunità senza carta igienica. La prima doccia? A 19 anni»

di Redazione web

Una donna, cresciuta in una severa comunità Amish, ha confessato alcune «abitudine strane» che aveva con la sua famiglia. Lizzie Ens, parla apertamente con i suoi follower suoi social della sua educazione Amish. Gli amish sono una comunità religiosa cristiana nata in Svizzera nel 16esimo secolo e stabilitasi in America nel 18esimo secolo per poi espandersi un po' in tutto il mondo. Carta igienica e acqua corrente nel bagno «sono considerati beni di lusso per tale comunità, ed è per questo che a casa (di Lizzie, ndr), non si usavano», ha ammesso la donna. Scopriamo insieme cos'altro ha rivelato.

Le abitudini della comunità

«I nostri bagni non erano i comuni bagni che tutti oggi conoscono - ha rivelato la donna sui social -, erano per lo più "gabinetti" perché non avevamo impianti idraulici interni.

«La mia prima doccia? - ha poi ammesso Lizzie - A 19 anni, quando ho potuto lasciare gli Amish. Producevamo sapone in casa per quel minimo di igiene, non era pensabile usare prodotti di alta qualità perché reputati tossici».

In merito al non utilizzo della carta igienica ha poi concluso: «Prendevamo qualsiasi tipo di giornale, qualsiasi tipo di rivista, qualsiasi cosa del genere, e prendevamo la carta strappandola e trasformandola in piccoli quadrati: questo era tutto ciò che usavamo».

La reazione degli utenti

Alcuni utenti sono rimasti sopresi ascoltando queste dichiarazioni: «In questo modo non rischiavi di tagliarti con i fogli di giornale?», ha chiesto incuriosito un utente. Un altro account ha scritto: «Come mai la carta igienica è un lusso, ma avere riviste e giornali no?». Un terzo utente ha scritto: «Quando avevi le mestruazioni come facevi? L'inchiostro del giornale non ti restava addosso? Che strane usanze».

