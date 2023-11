Lite in aereo, inveisce contro il passeggero dietro di lei: «Ha preso a calci il mio sedile tutto il tempo». Il video è virale

di Redazione web

Nuovo giorno, nuovo dramma in aereo... dopo le accarezzatrici di cani e le hostess poco cortesi, questa volta la questione è nata per un tema che, chi almeno una volta ha viaggiato in aereo, conosce molto bene: il sedile reclinabile del passeggero della fila davanti.

Quante volte siamo saliti su un aereo e il posto del bagaglio a mano era occupato dalla borsa di un altro passeggero? O ci siamo trovati su un volo lunghissimo con quella persona che non sa cosa significa mantenere un tono di voce basso?C'è un galateo anche per i viaggiatori e va rispettato.

Ma la vicenda in questione è un po' più complicata, non è facile stabilire chi avesse ragione chi torto.

Una signora, alla fine del proprio viaggio in aereo, si è alzata in piedi e ha iniziato a inveire contro il passeggero dietro di lei, accusandolo di aver preso a calci il suo sedile per tutto il volo.

Il passeggero,dal canto suo, ha replicato che ance la signora aveva commesso un'ingiustizia reclinando completamente il sedile, e rendendogli scomoda la permamenza sull'aereo.

La donna ha però rilanciato attenendosi alla tesi che il sedile, essendo appunto reclinabile, avesse il diritto di essere reclinato, e che lei non stava infrangendo alcuna regola.

Il tutto è stato filmato e postato da un account su "X" (il nuovo twitter), scatenando una polemica tra i commenti tra chi sosteneva che la signora avesse ragione e chi invece riteneva che abbassare completamente il sedile fosse una grave mancanza di rispetto.

She’s allowed to put her seat back. You don’t get to kick it repeatedly just because you want more space. pic.twitter.com/WELD7Qh4Re — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 2, 2023

Come quasi in ogni disussione...la verità aleggia nel mezzo, un account ha fattto da paciere tra le due parti sostenendo che la colpa non fosse nè della donna, tanto meno dell'altro passeggero, ma delle compagnie aeree in generale, che con i posti così stretti, non dovrebbero permettere ai passeggeri di poter reclinare il proprio sedile.

