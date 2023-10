«Tiene le ginocchia dietro il mio schienale per tutto il volo, ma quando arriva l'hostess se la prende con me: ecco perché»

di Redazione web

Immaginate di fare un volo di quattro ore e avere le ginocchia del passeggero che siede dietro, tutto il tempo puntate sulla schiena. Probabilmente tutti sarebbero irritati o frustrati per aver pagato un volo e trascorrere quattro ore scomodi. Ma c'è chi, a differenza di chiunque, non ha reagito male fino al momento in cui l'hostess, improvvisamente, ha detto che c'era un problema: il passeggero fastidioso si era lamentato. Scopriamo insieme perché.

Il passeggero molesto

Scoprire di essere alla fine dei conti chi ha arrecato disturbo, deve essere molto frustrante.

«In pratica - ha continuato la donna -, io che avevo provato a sopportare in silenzio le ginocchia dell'uomo sulla mia schiena, sono stata accusata di muovermi troppo, arrecando appunto fastidio alle sue gambe. Non lo trovo giusto. In silenzio ho chiesto scusa, cos'altro avrei potuto fare?».



Gli utenti sul forum si sono divisi sulla questione: «Se uno è alto non puoi farci niente, ma tu che ti muovi puoi controllarti», ha scritto un utente sul forum. E, ancora: «Potevi innervosirti un po' in più che diamine. Come ti viene di chiedere scusa? Che si aspettano che uno stia quattro ore fermo? Assurdo!», ha risposto un altro account. E tu cosa avresti fatto?

