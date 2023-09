«Mi sono rifiutato di accarezzare il cane sull'aereo: il proprietario mi ha rivoltato contro tutta la cabina»

di Redazione web

Se un cane guida a bordo aereo è consentito non è detto che lo sia anche un gesto d'affetto nei suoi confronti. Almeno questa è la teoria di un uomo che ha sfogato la sua indignazione nei confronti dell'amico a quattro zampe di un passeggero. Il 35enne, a cui non piacciono i cani, era in un volo di due ore, quando l'animale di un altro passeggero gli è saltato addosso chiedendo attenzione scondinzolando.

La reazione dell'uomo è tutta da ridere.

Due aerei si scontrano, paura in pista a Palma di Maiorca al momento del rullaggio: «Distrutta l'ala sinistra» VIDEO

Coppia fa sesso in aereo sul volo EasyJet: i passeggeri riprendono in un video la scena tra applausi e risate e lo sconcerto dell'equipaggio

Il cane sull'aereo

L'uomo ha spiegato che era molto infastidito dalla presenza del cane a bordo, ma essendo un cane guida, non ha detto nulla.

«Odio questa tendenza di volare con il proprio cane - ha iniziato con il suo sfogo su Reddit, il 35enne -. Non capisco perché non puoi lasciarlo a casa». L'uomo ha poi continuato: «È stato in giro per un discreto periodo di tempo e, per quello che vale, non c'era nulla su di esso che indicasse che fosse un cane di servizio. Si avvicina ad un certo punto verso la mia fila. Mi muovo. Allontano le gambe, ma lui si avvicina. Mi mette le zampe addosso e mi guarda come se aspettasse che lo accarezzi. Sollevo le gambe sul sedile». Poi la reazione.

La reazione del passeggero

L'uomo ha detto di aver urlato e chiesto agli altri passeggeri dove fosse il padrone. Una ragazza di 25 anni si è alzata e ha ripreso il suo cane accusando il 35enne di essere senza cuore e senza animo e che non meritava l'affetto del suo amico a quattro zampe.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA