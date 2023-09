Prende una casa in affitto su Airbnb, poi scopre la beffa: «C'era un foglio con delle regole assurde»

di Redazione web

Prende in affitto una casa su Airbnb, ma rimane sconcertato da una serie di regole imposte dal proprietario e lasciate in cucina su un foglio di carta, digitati con caratteri, dimensioni e colori diversi. «Potete usare un solo piatto e un bicchiere per pasto», si legge in una delle bizzarre indicazioni. «Noi lo manteniamo pulito e ci aspettiamo che lo facciate anche voi!», sottolinea l'host. «Trovare quel foglio è stato inquietante», ha scritto l'ospite.

Airbnb, telecamere nascoste nei rilevatori di fumo della camera. Coppia denuncia: «Ripresi in intimità: ci sentiamo violati»

Vacanza da incubo, prenota stanza su Airbnb ma fa una scoperta choc: «Bagno in camera? No, letto in bagno»

Le regole dell'host

Il vacanziere ha raccontato la storia su Reddit, condividendo le foto del foglio con le regole lasciate dal proprietario. Nonostante la presenza della lavastoviglie, all'ospite è stato raccomandato di lavare tutto a mano, specialmente tra le 13:00 e le 14:30 e le 22:00 e 9:30 del mattino, le ore tranquille del mattino.

«Abbiamo ricevuto numerose lamentele riguardo al rumore e abbiamo rispettato le ore di silenzio del quartiere non utilizzando i principali dispositivi elettronici», si legge. «Vietato piegare le saponette», era un'altra regola bizzarra.

Tra le regole, anche una sull'utilizzo dei cucchiai, che devono «essere usati solo per mangiare».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA