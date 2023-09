Scuola, dall'iconico 'yellow bus' alla sala studio delle sorelle Brontë: 10 Airbnb per i nostalgici della ripartenza

di Sabrina Quartieri

Ricomincia a suonare la campanella in Italia, dando il via a un altro anno fatto di ore spese sui libri e interrogazioni a sorpresa, ma anche di allegre chiacchierate tra compagni di classe ritrovati dopo l’estate e attesissime ricreazioni. Momenti temuti e, insieme, spensierati che sono, a ogni settembre, motivo di nostalgia per i molti che, sui banchi, da anni non devono tornare, per aver già terminato il proprio ciclo scolastico. Chi ha, da tempo, chiuso la cartella e riposto nel cassetto i migliori ricordi legati all’adrenalina della ripartenza, ha però ora l’occasione di respirare un po’ di quella avventurosa e sana giovinezza del passato, grazie a un’iniziativa di Airbnb: il portale di affitto per soggiorni brevi svela, infatti, 10 tra i più eccentrici e stravaganti alloggi a tema del mondo, per rivivere le atmosfere della scuola, stando in vacanza. E si torna a casa con una valigia di ricordi vista mare o all’insegna dell’avventura, senza il rischio di vedersi assegnati una montagna di compiti da fare. Dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, passando per l’Italia, il Regno Unito e l’Europa del Nord, ecco allora gli indirizzi da raggiungere, tra ex scuolabus vintage americani riadattati a stanze da letto e storici edifici scolastici (come l’istituto in cui hanno studiato le sorelle Brontë) rinati agriturismi o dimore di charme.

Scuolabus e sale per lo studio riconvertiti ad airbnb: 10 soggiorni da non perdere

1. Lo scuolabus su due piani in stile boho (Attalla, Stati Uniti): anticonvenzionale, questo veicolo americano vintage è stato riconvertito dall’host Shallyn nel Birdsong Double Decker Bus & Tiny House. Un’insolita alcova per un soggiorno fuori dagli schemi, arredata in stile bohémien, con scale a pioli, pezzi vintage e letti capaci di ospitare fino a cinque persone. Situato ai piedi delle cime degli Appalachi nell’Alabama settentrionale, area a vocazione rurale, l’ex scuolabus d’oltreoceano è luminoso e dotato di ogni comfort, dall’aria condizionata alle prese elettriche (a partire da 93 euro a notte).

2. La piccola scuola di montagna (Kettle Falls, Stati Uniti): sul portale di prenotazione si trova come Historic One-Room Schoolhouse. Mountain Getaway e risale agli inizi del ‘900. Da sempre attiva per istruire la comunità locale di montagna dello stato di Washington, la struttura scolastica funzionante fino alla metà degli anni Sessanta, è un’oasi di pace sulle sponde del fiume Columbia, per gli amanti delle passeggiate nella natura, mentre si avvistano cervi, alci e orsi. Un soggiorno fino a tre persone e con i cani ben accetti, da trascorrere in questo airbnb rustico dal sapore d’antan, che ispira grande creatività a scrittori, fotografi e artisti. La ristrutturazione – su volontà dell’host Iris – ha mantenuto il fascino originale con i décor recuperati, le luci usate nella scuola e i pavimenti in legno di allora (da 203 euro a notte).

3. L’istituto frequentato dalle sorelle Brontë (Cowan Bridge, Regno Unito): un sogno per gli appassionati di letteratura inglese dell’età vittoriana, come del celebre romanzo Cime tempestose. A farlo avverare è stata la volitiva host Sandra, a capo della Brontë School House, riadattata a cottage nella campagna inglese. Qui ci si ritrova nelle sale della Clergy Daughters’ School, dove nell’Ottocento due delle sorelle, le scrittrici Charlotte ed Emily, studiavano e dipingevano. L’ex pensionato per figlie di pastori poveri, come nel loro caso, le accolse senza riserbo alcuno: il cibo era scarso e la disciplina molto severa. Oggi la dimora che ne è nata ospita fino a cinque persone. Ospitata nella selvaggia brughiera dello Yorkshire, la casa è ideale come punto di partenza per visitare i parchi nazionali delle Yorkshire Dales e del Lake District (da 138 euro).

4. Lo scuolabus off-grid nel Kent (Ash, Regno Unito): per chi apprezza l’old style, la campagna inglese e i borghi di Canterbury e Margate, l’airbnb Off-Grid American Vintage dell’host Alastair è da non perdere: l’iconico scuolabus giallo americano è pensato per una coppia che desidera disconnettersi dal mondo fuori.

5. L’autentico scuolabus in Cornovaglia (Saint Minver, Regno Unito): l’host Ed ha trasformato questo ex mezzo di trasporto giallo, tipico americano, in un alloggio per cinque persone in cerca di avventure straordinarie, a partire dall’alloggio in cui trascorrere le vacanze: lo Yellow bus ha, infatti, un design eccentrico, oltre ad arredi di ispirazione alpina, ma è dotato di ogni comfort. Il viaggio regala indimenticabili tramonti sul mare e sufficienti onde da sfidare sulla tavola, grazie alla vicinanza con la spiaggia di Polzeath in Cornovaglia, che è spesso frequentata da surfisti (da 234 euro a notte).

6. La scuola del villaggio sul fiume (Yvoir, Belgio): situata nel cuore del borgo di Houx, nella provincia vallona di Namur, questa caratteristica casa in pietra era, anticamente, la scuola del villaggio belga. Oggi, la particolare dimora, che accoglie fino a cinque persone, offre un soggiorno speciale lungo la serpeggiante Mosa, all’insegna di tante attività alla scoperta del fascino del passato, ma senza rinunciare alle comodità (da 115 euro).

7. Lo storico istituto di quartiere (Masku, Finlandia): questo plesso scolastico scandinavo degli anni Venti del secolo scorso, rinato Askainen 's Old Middle District School, si trova nel villaggio della Finlandia sudoccidentale di Masku, a tre chilometri dal centro di Askainen. L’ex palestra e la sala della biblioteca, al piano superiore dell’ex scuola, sono oggi deliziose stanze da letto scandinave, riadattate dall’host Kaisa, che riceve fino a un massimo di sei persone (a partire da 130 euro a notte).

8. La scuola del XIX secolo rinata agriturismo (Montechiaro, Italia): una magione ottocentesca nel cuore di un uliveto, in passato frantoio, scuola e mulino. Rinata airbnb, Villa “La Scuola” “The Charming School, è gestita dall’host Maria e ospita fino a 10 persone. Una residenza di campagna del Belpaese, alle porte della città medievale di Siena, che torreggia con i suoi 150 ettari sulle colline del Chianti. Facile qui assaporare l’autentica vita rurale, tra vini biologici e l’olio d'oliva di produzione locale. La vista dalla tenuta di Montechiaro sui dolci declivi tinteggiati con i colori del foliage, è impareggiabile. Valore aggiunto al luogo è la grande piscina di proprietà (480 euro a notte).

9. Lo scuolabus artistico vista mare (Neapoli, Grecia): i viaggiatori dallo spirito hippie adoreranno il soggiorno presso The Old Bus “Away with the fairies”. Un airbnb suggestivo in riva al mare, dove al posto del conducente è stato adagiato un panoramico letto, in un contesto selvaggio come il paesaggio della costa settentrionale di Creta. Quella che è nota come la maggiore delle isole greche, ricca di spiagge paradisiache e siti archeologici, in questo caso regala soprattutto stelle, magia e la connessione con se stessi. Pensato per quattro persone, il rifugio degli host Dora e Giorgos è alla fine di una strada in parte sterrata, distante circa un’ora di automobile dall’aeroporto (da 50 euro a notte).

10. La scuola nel verde (Makarora, Nuova Zelanda): riadattata a cottage dall’host Bridget, la costruzione è una delle proprietà più antiche della Valle di Makarora, in Nuova Zelanda. Passeggiando nel giardino popolato da pecore, gli ospiti di questo airbnb (con quattro letti) potranno ammirare anche lo storico scuolabus “Billy”, parte della ex scuola. La dimora rurale di montagna risale al 1945 e dista dal fiume due minuti a piedi, mentre si impiegano 40 minuti in auto da Wanaka per raggiungerla. La prenotazione è possibile con un soggiorno minimo di due notti (da 132 euro al dì).

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA