Vacanza da incubo, prenota stanza su Airbnb ma fa una scoperta choc: «Bagno in camera? No, letto in bagno»

Non aveva il bagno in camera ma la camera in bagno. David Holtz, assistant professor all'università di Berkeley, in California, vicino San Francisco, ammette di non aver controllato bene le recensioni (che non c'erano) prima di prenotare. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che una camera su Airbnb potesse arrivare a tanto.

Il professore americano aveva prenotato una camera a Londra, ma al suo arrivo ha scoperto che la camera da letto e il bagno erano... la stessa cosa. Lo ha raccontato in un tweet che è diventato virale, accumulando 12 milioni e mezzo di visualizzazioni: «Quella sensazione quando arrivi al tuo Airbnb e ti rendi conto che l'intero spazio è essenzialmente solo un grande bagno in cui l'host ha messo un letto», ha scritto.

Holtz, che aveva prenotato la stanza per il suo viaggio a Londra, si è reso conto per la prima volta che qualcosa non andava durante la prenotazione dopo aver notato che quella stanza non aveva recensioni. Un segnale che avrebbe fatto desistere molti ma non lui, che ha scelto comunque di prenotare. Tuttavia, non ci ha pensato fino a quando non è arrivato a Londra e ha visto che il suo appartamento era fatto da un bagno all'interno di una stanza.

In effetti, come mostrano le foto, il letto di Holtz era a pochi centimetri dal gabinetto, delimitato da una sottile lastra di vetro.

