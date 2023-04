Gli affitti alti sono un problema comune. Non solo in Italia, dove c'è chi preferisce viaggiare per ore, pur di non pagare cifre esorbitanti per case minuscole. Ma anche nel Regno Unito. Una coppia di inglesi ha quindi deciso di trasferirsi nel camper, lasciando la casa in afiitto a Londra. Il risultato? Un risparmio di quasi 1.600 euro al mese (1.400 sterline).

Mancano i camerieri, ristorante chiude un mese dopo l'apertura. Il proprietario: «1.500 euro al mese, ma non trovo nessuno»

«C'era una telecamera nascosta nella doccia dell'appartamento in affitto su Airbnb: sono sconvolta»

Il racconto della coppia

Robert Bolohan, 28 anni, e sua moglie Mariona, 26 anni, fondatori dell'agenzia di traduzioni Lotuly, hanno trasformato un minibus in un camper, così da poter vivere e lavorare lontano dalla capitale britannica. A pochi mesi dall'inizio della loro avventura, Robert ha detto che è stata la decisione migliore che abbiano mai preso. «Non solo ha trasformato in meglio il nostro stile di vita, permettendoci di viaggiare quanto vogliamo, ma abbiamo anche risparmiato una fortuna nel trasferimento», le sue parole riportate dal Daily Mail.

Come hanno fatto a risparmiare?

«Abbiamo preso la decisione mentre cercavamo casa da comprare, nonostante avessimo 40mila sterline da parte. Adesso stiamo risparmiando 1400 sterline al mese», ha aggiunto Robert. Ma come fanno a risparmiare tutti questi soldi? «Pagavamo circa 900 sterline di affitto, 150 sterline di tasse comunali e 200 sterline di bollette energetiche ogni mese - dice il ragazzo - A questo, ci dovevamo aggiungere altre spese, che portavano le nostre uscite a 1800 euro. Per vivere nel camper ci bastano 400 sterline al mese», ha chiosato. L'obiettivo di Robert e Mariona è risparmiare per comprare una casa nel Regno Unito o in Spagna, ma al momento si stanno concentrando sul godersi la vita nel camper.

Affitti troppo alti, i neo sposi si trasferiscono in camper: «Risparmiamo 1600 euro al mese e siamo felici» https://t.co/13YRWfSdHj — Leggo (@leggoit) April 29, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA