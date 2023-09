Sposo cambia la chiesa del matrimonio all'ultimo momento: «Facciamolo a Venezia». La reazione della sposa

di Redazione web

Quando si sceglie di convolare a nozze, una delle scelte principali da parte degli sposi è la location. Si tratta del luogo in cui si tiene la festa (o la cerimonia) e una buona o cattiva scelta può determinare il successo o meno del grande giorno. Ma cosa accadrebbe se uno dei due sposi decidesse di cambiare la chiesa all'ultimo minuto? È quanto ha fatto un ragazzo polacco di 25 anni che ha deciso, all'insaputa della fidanzata, di cambiare il luogo della cerimonia, dalla chiesa in cui si era battezzata la moglie ad una «più grande e più bella» a Venezia. Scopriamo insieme come ha reagito la sposa.

La chiesa della sposa

Condividendo un post sul forum Reddit, l'uomo ha spiegato che la sua futura sposa era molto attenta alle finanze, ma il papà di lui era disposto a pagare il matrimonio da sogno che avrebbero desiderato.

Lo sposo ha ritenuto che il luogo scelto dalla coppia inizialmente, la «piccola chiesa locale dove è stata battezzata», non fosse però appropriata perché non in grado di ospitare l'intera lista degli invitati. Il 25enne ha così deciso di prendere in mano la situazione, presumendo che la futura moglie avesse scelto il luogo solo per motivi economici, e si è avvalso dell'aiuto della propria famiglia per coprire i costi di un matrimonio all'estero.

L'uomo ha deciso per la location, Venezia, e il papà dello sposo si è offerto, tra le altre spese, anche di organizzare il trasporto per tutti gli invitati. Partiti gli inviti per un matrimonio nella città italiana dell'amore, la sposa è stata però assalita di telefonate da parte degli ospiti che le chiedevano spiegazioni. Ecco come ha reagito.

La reazione della sposa

«Ha detto che ero un enorme str***o, sembrava davvero arrabbiata», le parole dello sposo. Irritata dalla sua decisione indipendente, la donna ha infatti rimproverato il suo fidanzato per non averla consultata prima e molti utenti hanno commentato dimostrando il proprio supporto alla sposa. «Ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere senza consultarla prima? Ma sei impazzito? Volevi fare una cosa carina, ma avresti dovuto dirglielo», ha scritto un utente. «Io ti avrei lasciato immediatamente, fossi in te ci ripenserei, le hai rovinato il giorno più importante della vita», ha commentato un altro account. Altri sperano che la donna non ci ripensi e che, anche se a malincuore, accetti la "sorpresa",

