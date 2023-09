Moglie stalker, segue di nascosto l'uomo che le piace per 2 anni prima di sposarlo: «Quando l'ha scoperto ha chiesto il divorzio»

Se vuoi un uomo, vattelo a prendere... ma forse questo non è il modo migliore per farlo. Letteralmente stalkerato per due anni, il ragazzo in questione è stato seguito e spiato prima di diventare "la scelta giusta" di Lauren. A raccontarlo è la stessa ragazza che ha spiegato di aver visto per la prima volta il suo futuro marito quando lei aveva 14 anni e lui 18 anni e di averlo scelto come marito subito dopo facendo in modo che ciò si realizzasse.

Dopo averlo seguito sui social, scoperto il suo indirizzo di casa e familiarizzato con i membri della sua famiglia, ha fatto in modo che anche lui si innamorasse di lei. Ma vediamo insieme com'è riuscita in tale impresa.

«Odio i fumatori, mi dà fastidio anche chi fuma all'aperto. Spero facciano una legge per vietarlo»

«Mi sentivo dipendente dal cellulare, ho finto fosse rotto e non mi sono mai sentito così libero»