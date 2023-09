La vicina partorisce in casa, l'incubo della coppia: «Non abbiamo chiuso occhio, adesso abbiamo paura: è di nuovo incinta»

Le pareti sottili in un condominio sono sempre un problema. Soprattutto se i vostri vicini di casa sono molto rumorosi. Ma quanto accaduto a una coppia, mentre lavoravano entrambi in smart working, ha davvero dell'incredibile. Come ogni mattina, il marito ha accompagnato il figlio di 5 anni all'asilo e poi è tornato a casa per lavorare collegato dal computer. Ma i rumori molesti, che arrivavano dall'appartamento dei vicini, li hanno costretti ad andare a lavorare a un bar.

Niente di libidinoso o erotico, bensì il miracolo della natura che si realizzava: la vicina di casa stava partorendo. Le urla del parto hanno reso un incubo la notte dei due coniugi e, soprattutto, la mattinata lavorativa. Ma procediamo con ordine.

Vicini di casa rumorosi: l'incubo della coppia

A raccontare quanto accaduto tra le mura domestiche di due famiglie che condividono qualche parete di casa, è stata una donna che su Reddit si è voluta sfogare con gli utenti del web. «Tutto è iniziato quando un anno e mezzo fa, circa, Stu e Chelsea si sono trasferiti nell'appartamento di fianco al nostro», racconta la donna. «Chelsea era vicina al parto, il suo pancione ci ha rallegrato molto, visto che anche noi abbiamo un bambino di 5 anni, ma proprio non immaginavamo che la nostra vicina di casa avesse in mente di partorire in casa».

La donna ha spiegato che prima della nascita le due coppie si erano viste qualche volta per fare amicizia e, come spesso capita, i più "esperti" hanno fatto notare che le pareti del condominio sono molto sottili. «Siamo entrati nel discorso per scusarci se, qualche volta, nostro figlio risulta un po' rumoroso.

Sì, perché a Chelsea si erano rotte le acque una settimana prima. Quindi non è stata una casualità, bensì una cosa programmata nel minimo dettaglio. «Quella notte non abbiamo chiuso occhio, fortunatamente il nostro bambino, che dorme in una stanza più lontana, ha dormito e la mattina mio marito lo ha accompagnato a scuola. Lavorare è stato un inferno: sentivamo ogni minimo dettaglio del parto che si stava svolgendo e, alla fine, siamo finiti in un bar con i nostri computer».

«Sta per accadere di nuovo»

La donna ha raccontato che per varie vicissitudini, poi, non sono mai riusciti ad affrontare il problema con i vicini. «Erano appena diventati genitori, non ce la siamo sentita di bussare alla porta per fargli la ramanzina», ma adesso le cose stanno per cambiare. Da quel giorno infernale è passato più di un anno e Chelsea ha appena comunicato alla vicina che è di nuovo incinta: l'incubo sta per ripetersi.

«Non abbiamo alcuna intenzione di vivere un altro travaglio in diretta. E, così, siamo andati a far visita ai due e dopo poco siamo entrati nell'argomento... loro hanno iniziato a inveire, soprattutto Chelsea che crede molto nel parto fatto in casa: "Siamo in casa nostra e possiamo fare come ci pare", ci ha detto cacciandoci fuori di casa». Una lite tra condomini che non sembra possa arrivare a una conclusione pacifica...

