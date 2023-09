Investono un ciclista per divertimento e filmano tutto col cellulare: arrestato il conducente VIDEO CHOC

di Redazione web

Ha ucciso un ciclista che stava pedalando ai bordi della strada, per divertimento. «Sei pronto?» chiede il conducente 17enne al passeggero che sta riprendendo la scena con il cellulare. «Si» è la risposta, dopodiché Andreas Probst, 64 anni, capo della polizia in pensione a Las Vegas, viene investito alle spalle e sbalzato in aria finché non cade a terra, morto.

Video choc

Il video dell'incidente provocato lo scorso 14 agosto è girato sui social, finché gli inquirenti non hanno rintracciato i due adolescenti, arrestando il conducente, accusato anche di furti di auto. Il 17enne alla guida è accusato di omicidio, visto che avrebbe colpito intenzionalmente Probst, mentre per il passeggero non ci sarebbero accuse, anche se apparentemente ha incoraggiato l'autista a procedere.

#LasVegas: Murder charges filed against a 17-year-old boy after the teenage driver plowed into a cyclist.



Retired Bell, CA police chief— who resided in Vegas—Andreas Probst, 64, was fatally struck while cycling. 🕊️ (Warning: graphic video) #TrueCrime pic.twitter.com/6SEKdtWO0Y — True Crime with Laura🕵🏼‍♀️⚖️ (@Lauraonthecase) September 17, 2023

D'urgenza in ospedale

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6 del mattino, mentre Probst stava facendo il suo giro mattutino, quando è stato colpito dall'auto che poi è fuggita ad alta velocità.

