Bimbo di due anni trovato morto all'asilo nido. «Ha mangiato della droga». Ricoverati altri tre piccoli

Un bimbo di quasi due anni ha perso la vita all'asilo nido dopo essere entrato a contatto con il fentanil, che ne avrebbe procurato l'arresto cardiaco, mentre altri tre bimbi sono stati ricoverati in ospedale, probabilmente per lo stesso motivo. La tragedia si è verificata nel popolare quartiere del Bronx, a New York, dove la polizia ha arrestato Grei Mendez De Ventura, la donna titolare del giardino d’infanzia “Divino Nino”, accusata di omicidio insieme al suo vicino, il 41enne Carlisto Acevedo Brito.

«Aiuto, aiuto»: bimba trovata morta nello stagno vicino casa, il caso è un mistero

Il piccolo Nicholas

La piccola vittima si chiama Nicholas Dominici, 21 mesi, è deceduto venerdì dopo essere stato scoperto immobile nel seminterrato insieme ad altri tre bambini, di 1 anno, 2 anni e 8 mesi, che potrebbero aver respirato anch’essi la sostanza letale. Secondo la polizia, Nicholas ed un altro bambino di 2 anni hanno ricevuto ripetute dosi di Narcan, il farmaco usato contro l’overdose.

Droga nell'asilo

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 14:43

