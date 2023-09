«Aiuto, aiuto»: bimba trovata morta nello stagno vicino casa, il caso è un mistero

di Redazione web

Alcuni testimoni avrebbero sentito le urla disperate di una bimba molto piccola, che era in uno stagno, a pochi metri da casa sua nell'Hampshire, in Inghilterra. La bimba, appena due anni, era scomparsa da casa, ma quando è stata rinvenuta, non c'era più nulla da fare per salvarla. Solo che non sarebbe stata una tragedia ad ucciderla, una donna è stata accusata di omicidio.

Grida angoscianti

I poliziotti erano stati chiamati a casa della piccola vittima, e hanno subito diramato una ricerca urgente, quando uno degli abitanti del villaggio ha detto di averla sentita gridare "aiuto, aiuto" dallo stagno, poco lontano la sua abitazione.

Mistero sulla morte

La causa di morte non è ancora nota, ma nel frattempo una donna sulla quarantina è stata arrestata con l'accusa di omicidio e rimane in custodia di polizia, che chiede a chiunque abbia informazioni di riferirle agli inquirenti per ricostruire il contesto in cui è rimasta uccisa la piccola.

