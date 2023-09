Nasconde la compagna morta nel freezer per riscuotere la pensione: nel frigo il corpo insieme al cibo

di Redazione web

Ha messo la sua compagna, ormai morta, dentro a un congelatore per conservare il corpo e riscuotere la pensione. Un uomo di 57 anni è stato arrestato e condannato a tre anni e mezzo di carcere in Svezia per frode e falsificazione di documenti.

In tangenziale a Napoli a 223 km/h, il video choc sui social: «Ecco perché poi avvengono gli incidenti mortali». Caccia al conducente

Nascosta nel congelatore

L'imputato ha detto agli investigatori di aver messo la compagna, norvegese, all'interno di un freezer solo dopo averla trovata morta nella loro casa. I due vivevano ad Arjang, a circa 300 km da Stoccolma, la capitale svedese; la corta ha affermato che l'uomo ha conservato il corpo nello stesso congelatore, che utilizzava anche per conservare il cibo di ogni giorni.

La compagna morta insieme al cibo

Gli investigatori hanno rinvenuto il cadavere della defunta a marzo, solo dopo aver ricevuto delle segnalazioni; l'uomo, infatti, aveva detto a familiari ed amici che la compagna era ancora viva, quando in realtà ha taciuto sulla sua morte solo al fine di ottenere la pensione dalla vicina Norvegia, paese di cui erano originari, e un rimborso fiscale relativo al partner deceduto, con conseguente condanna per frode.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA