Incidente frontale tra due auto, giovane di 25 anni morto incastrato tra le lamiere

Un incidente tra due mezzi nel cuore della notte è costato la vita ad un giovane di 25 anni. Lo schianto è avvenuto a Pedeguarda di Follina, provincia di Treviso, intorno all'una e trenta, tra un'Audi, su cui stava viaggiando la vittima, ed un furgone guidato da un uomo di 53 anni, scrive La tribuna di Treviso.

Impatto frontale

L'auto, condotta dal 25enne di origine marocchina e residente a Miane, stava viaggiando in direzione di Pieve di Soligo, quando, all’uscita di una curva si è scontrata con il mezzo sulla corsia opposta; l'impatto è stato frontale, molto violento, ed il giovane è morto incastrato tra le lamiere della sua auto. Ferito invece, ma in modo non grave, il conducente del furgone, anche lui di Miane.

Procura indaga

Alcuni residenti in quella zona, dopo il forte rumore causato dall'impatto tra i veicoli, hanno chiamati il numero di emergenza, che ha inviato sul posto ambulanza e carabinieri, ma per il 25enne, purtroppo non c'era nulla da fare, mentre il 53enne è stato trasportato all’ospedale di Conegliano per un trauma al torace, ma in codice di media gravità. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, mentre sul caso la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale.

