Donna incinta con dolori allo stomaco, il medico somministra pillole per il bruciore: salva dopo l'operazione d'urgenza

Si sente fortunata di essere ancora viva, Olivia King di Belfast, che ha contratto la sepsi, un'infezione mortale, mentre era incinta del suo primo figlio e ha avuto bisogno di un intervento chirurgico salvavita, perché i medici non hanno riconosciuto il suo problema. Quando la donna, sentendo un dolore al fianco destro a metà gravidanza è andata in ospedale, i medici le hanno dato un farmaco per il bruciore di stomaco e l'hanno mandata a casa. Ma due giorni dopo, il dolore era peggiorato e la donna è tornata dai medici.

Operata d'urgenza

«Sono tornata e ho visto un altro medico, mi hanno misurato la febbre, che era alta, mi hanno palpato la pancia e hanno potuto vedere quanto dolore avevo» ha detto ai media inglesi, Olivia che è stata portata d'urgenza allo Stoke Mandeville Hospital, dopo che alcuni medici le hanno rivelato che la sua appendice era scoppiata e che avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza.

La bimba sta bene

«Il chirurgo, al quale sarò eternamente grata, ha spiegato al mio compagno che il mio stomaco era un disastro e che aveva eliminato quanta più infezione poteva, ma non voleva tenermi sotto anestesia per troppo tempo a causa del bambino», ha aggiunto Olivia che ha trascorso i successivi 10 giorni in un reparto dell'ospedale. Fortunatamente per Olivia, durante la lotta contro la sepsi, la sua bambina, Emily, è rimasta forte.

