Nonna bodybuilder svela i segreti di bellezza e rivela: «I ragazzi giovani impazziscono per il mio corpo»

Per Lesley Maxwell mantenersi in forma è fondamentale e non solo per una questione estetica ma anche perché con un buon allenamento si possono contrastare invecchiamento generale e osteoporosi. La 64enne bodybuilder, che è anche una nonna, è seguitissima sui social, specie sul proprio profilo Instagram in cui posta moltissimi video tutorial in cui mostra ai suoi follower come allenarsi. Lesley ha un seguito molto giovane: i ragazzi impazziscono per lei.

Lesley Maxwell e il suo corpo sexy

Lesley Maxwell appartiene al mondo del fitness ormai da 20 anni: a 40, infatti, ha cominciato a modellare il suo corpo secondo i principi del bodybuilding, ovvero, modellandolo attraverso dieta e utilizzo dei pesi. La nonna australiana ha spiegato sui social: «L'allenamento, per me, è molto importante, non solo mi mantiene giovane nello spirito ma mi aiuta anche a tenere a bada l'osteoporosi e la sarcopenia.

La dieta di Lesley Maxwell

Ovviamente, per tenersi in forma, Lesley Maxwell presta attenzione anche a ciò che mangia. La sua dieta include tutti i nutrienti e la bodybuilder ha anche dichiarato che, a volte, le piace aggiungere olio di cocco o addirittura burro al suo caffè perché «questi grassi possono dare energia ancora più duratura».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 10:09

