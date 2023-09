«La mia ragazza ha scoperto che guardo i porno e vuole lasciarmi: dice che la tradisco»

di Redazione web

Un utente su Reddit ha posto un quesito curioso agli altri utilizzatori del social. Nonostante la domanda possa sembrare strana, ha riscosso moltissimo successo e in tanti gli hanno risposto esprimendo la propria opinione e il proprio parere. «Ma se guardo i porno mentre sono fidanzato, sto tradendo la mia ragazza?». È questo il dubbio che affligge il protagonista della storia social.

«Mi sentivo dipendente dal cellulare, ho finto fosse rotto e non mi sono mai sentito così libero»

Maria Sofia Federico (ex Il Collegio) contro Pier Silvio Berlusconi: «Al Grande Fratello dovevi prendere gente come me»

La storia

Su Reddit, ogni giorno, utenti di varie età pubblicano le proprie storie, raccontano vicende della propria vita e pongono domande alle quali non riescono bene a dare una risposta. È il caso di un ragazzo che ha scritto: «Ma se guardo i porno mentre sono fidanzato, sto tradendo la mia ragazza? La mia ragazza dice che la tradisco perché, alle volte, guardo i porno e, ora, mi vuole lasciare. Io proprio non la capisco perché, in fin dei conti, non sto facendo nulla di male. Inoltre, qualche tempo fa avevo discusso con una mia amica, che mi aveva detto che, secondo la sua visione, se il suo fidanzato si masturbasse su altre donne per lei era davvero tradimento.

I commenti degli utenti social

Il post del ragazzo ha riscosso molto successo e in tantissimi hanno espresso la propria opinione. Qualcuno ha scritto: «Guardare i porno è una cosa normalissima sia da single che in coppia, non capisco dove sia il problema», «La tua fidanzata dev'essere una gran gelosa se si comporta così per alcuni video». Qualun'altro, però, ha scritto: «Non è, però, molto bello sapere che il tuo fidanzato, forse, si diverte di più con uno schermo che con te sul letto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA